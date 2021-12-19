Почти половина поляков поддерживают вступление Украины в НАТО, хоть это и злит РФ – опрос
Почти половина поляков поддерживают вступление Украины в НАТО, даже если это усилит конфронтацию РФ с Альянсом. Об этом сообщает польское издание Rzecz Pospolita, которое заказало соцопрос у компании SW Research.
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У респондентов спрашивали, должна ли Украина стать членом НАТО в будущем, даже если это ужесточит отношения между Альянсом и Россией. Получились такие результаты:
Поддерживают вступление Украины в НАТО – 44,6%;
Не поддерживают – 18,7%;
Не имеют мнения по этому вопросу – 36,7%.
Как сообщается, вступление Украины в НАТО больше поддерживают польские мужчины (49%), чем женщины (41%).
Также эту идею поддерживают 52% поляков в возрасте 50+, 54% респондентов с доходом от 1001 до 2000 злотых (6600 – 13 200 грн) в месяц на члена семьи и 51% респондентов в городах с населением от 100 000 до 199 000 человек.
Исследование проводилось по интернету с 14 по 15 декабря среди 800 поляков в возрасте от 18 лет.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- В НАТО ответили Кремлю, что вопрос членства в Альянсе будет решать сама Украина и 30 стран-участников НАТО.
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