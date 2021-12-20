UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль торопит США с ответом на "гарантии": Это нужно срочно, ситуация очень тяжелая

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 10:06
Кремль торопит США с ответом на
Сергей Рябков (Фото: EPA.eu)

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что до сих пор ждут ответа США относительно "гарантий безопасности для России", чтобы как можно быстрее начать переговоры, потому что "ситуация очень тяжелая и острая". Об этом сообщил российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Рябкова, Вашингтон пока не отреагировал на российские "предложения". Кремль опасается, что США обставит "соглашение" дополнительными требованиями, будет говорить "о разных форматах".

"Я думаю, что они (США, – ред.) постараются перевести все это в вялый процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая и имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Мы не можем медлить, поэтому готовы сразу начать эти переговоры", – сказал Рябков.

Вчера, 19 декабря, в Киев приехала делегация Конгресса США. Они обсудили эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.

  • 17 декабря 2021 года Россия опубликовала требования президента Владимира Путина к США и НАТО. Один из пунктов – не брать Украину в НАТО.
  • Кремль заявил, что будет обсуждать "гарантии безопасности" исключительно с США, потому что считает, что другие стороны "лишат смысла" переговоры.
  • По информации иностранных СМИ, президент США Джо Байден имеет 4 недели, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.

Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Сергей Рябков геополитика кремль переговоры гарантии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 