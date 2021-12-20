Кремль торопит США с ответом на "гарантии": Это нужно срочно, ситуация очень тяжелая

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что до сих пор ждут ответа США относительно "гарантий безопасности для России", чтобы как можно быстрее начать переговоры, потому что "ситуация очень тяжелая и острая". Об этом сообщил российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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По словам Рябкова, Вашингтон пока не отреагировал на российские "предложения". Кремль опасается, что США обставит "соглашение" дополнительными требованиями, будет говорить "о разных форматах".

"Я думаю, что они (США, – ред.) постараются перевести все это в вялый процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая и имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Мы не можем медлить, поэтому готовы сразу начать эти переговоры", – сказал Рябков.

Вчера, 19 декабря, в Киев приехала делегация Конгресса США. Они обсудили эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.

17 декабря 2021 года Россия опубликовала требования президента Владимира Путина к США и НАТО. Один из пунктов – не брать Украину в НАТО.

Кремль заявил, что будет обсуждать "гарантии безопасности" исключительно с США, потому что считает, что другие стороны "лишат смысла" переговоры.

По информации иностранных СМИ, президент США Джо Байден имеет 4 недели, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.

Марина Тищенко

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