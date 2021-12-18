В России заявили, что хотят говорить о своих "гарантиях безопасности" исключительно с США
Россия хочет переговоров с США по предложенным ею "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе – власти РФ считают, что вовлечения других стран "лишит смысла" такие переговоры. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.
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"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", – заявил он.
По словам Рябкова, "такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было".
"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, – и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", – добавил представитель российского МИД.
- 2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вскоре предложит новый "пакт европейской безопасности", который, как он надеется, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.
- 15 ноября Россия передала помощнику госсека США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО.
- Вчера МИД РФ выложил в открытый доступ эти проекты. Если коротко, Кремль хочет гарантий, что Альянс захлопнет двери перед Украиной, откажется от ведения "любой военной деятельности" на ее территории и исключит развертывание ракет в районах, из которых они способны долететь и поразить цели в России. Полный текст "хотелок" можно прочесть здесь. А здесь можно почитать короткий разбор того, что Россия требует от Штатов и НАТО.
- МИД Украины прокомментировал требования РФ, заявив, что лучшая "гарантия безопасности" – прекращение развязанной Россией войны в Украине.
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