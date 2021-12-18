В России заявили, что хотят говорить о своих "гарантиях безопасности" исключительно с США

Россия хочет переговоров с США по предложенным ею "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе – власти РФ считают, что вовлечения других стран "лишит смысла" такие переговоры. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", – заявил он.

По словам Рябкова, "такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было".

"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, – и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", – добавил представитель российского МИД.

2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вскоре предложит новый "пакт европейской безопасности", который, как он надеется, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

15 ноября Россия передала помощнику госсека США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО.

Вчера МИД РФ выложил в открытый доступ эти проекты. Если коротко, Кремль хочет гарантий, что Альянс захлопнет двери перед Украиной, откажется от ведения "любой военной деятельности" на ее территории и исключит развертывание ракет в районах, из которых они способны долететь и поразить цели в России. Полный текст "хотелок" можно прочесть здесь. А здесь можно почитать короткий разбор того, что Россия требует от Штатов и НАТО.

МИД Украины прокомментировал требования РФ, заявив, что лучшая "гарантия безопасности" – прекращение развязанной Россией войны в Украине.

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Оксана Житнюк

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