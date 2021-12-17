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Украина призвала Россию закончить войну: Это будет лучшей гарантией безопасности в Европе

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 20:32
Украина призвала Россию закончить войну: Это будет лучшей гарантией безопасности в Европе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Лучшей гарантией безопасности на континенте является прекращение развязанной Россией войны в Украине. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу опубликованных сегодня Россией требований к США и НАТО.

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В Кремле хотят гарантий, что Альянс захлопнет двери перед Украиной, откажется от ведения "любой военной деятельности" на ее территории и исключит развертывание ракет в районах, из которых они способны долететь и поразить цели в России.

В МИД подчеркнули, что главная проблема безопасности евроатлантического пространства в настоящее время – вооруженная агрессия РФ, а также российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях.

"Именно свертывание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", – заявили в МИД.

В министерстве призвали Россию безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

В МИД подчеркнули, что только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.

Читайте мнение: В Кремле сошли с ума. Что Путин предложил Западу: короткий разбор

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры российского президента Путина с лидером США Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Последний заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
  • 17 декабря МИД России опубликовал "проекты договоров" о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые передали 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.
  • Белый дом и НАТО отреагировали на предложения России по началу переговоров для разрядки кризиса вокруг Украины. Документы будут обсуждаться с европейскими союзниками и партнерами.

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Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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