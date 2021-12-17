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Если вторжение России. Кто будет воевать, кто уедет: опрос КМИС по партийным симпатиям

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 14:43
Если вторжение России. Кто будет воевать, кто уедет: опрос КМИС по партийным симпатиям - Фото
Территориальная оборона (Фото - 112 БрТРО)

Социологи выяснили, как украинцы намерены реагировать на вторжение России в зависимости от их электоральных предпочтений. Больше всего заявивших о готовности оказывать сопротивление агрессору – среди избиратели партий Сила и честь и Европейская солидарность, меньше всего – среди электората ОПЗЖ, партии Наши и партии Шария. Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

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На фоне угрозы нового вторжения России социологи спросили украинцев, к каким действиям они готовы в случае вооруженного вторжения РФ в их населенных пункт.

Готовность к сопротивлению:

→ Евросолидарность – 72,2% (49,8% – с оружием);
→ Слуга народа53,2% (34,2%);
→ Батькивщина42,4% (25,7%);
→ ОПЗЖ – 25% (14,3);
→ Сила и честь – 73,9% (52,1%);
→ Радикальная партия50,5% (21,7%);
→ Украинская стратегия Гройсмана – 59% (31,1%);
→ Партия экс-спикера Дмитрия Разумкова56,8% (35,2%);
→ Партия Наши Евгения Мураева14,2% (6,6%);
→ Партия Шария – 23,9% (15%).

По данным опроса, больше всего желающих ничего не делать, уехать в другой регион или за границу в случае нападения РФ – среди электората ОПЗЖ (суммарно 58%), партии Мураева (60,7%) и партии Шария (66,6%).

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Если вторжение России. Кто будет воевать, кто уедет: опрос КМИС по партийным симпатиям

Опрос проводился с 3 по 11 декабря 2021 года по телефону. Всего опросили 2000 респондентов старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – от 1,1% до 2,4%. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было.

  • 3 декабря 2021-го глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.
  • В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России. 

Читайте также: Если будет вторжение РФ. Что украинцы думают о Зеленском и военном положении: опрос КМИС

Оксана Житнюк
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Слуга народа война соцопрос кмис социология вторжение РФ электорат европейская солидарность
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