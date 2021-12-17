Если вторжение России. Кто будет воевать, кто уедет: опрос КМИС по партийным симпатиям

Социологи выяснили, как украинцы намерены реагировать на вторжение России в зависимости от их электоральных предпочтений. Больше всего заявивших о готовности оказывать сопротивление агрессору – среди избиратели партий Сила и честь и Европейская солидарность, меньше всего – среди электората ОПЗЖ, партии Наши и партии Шария. Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

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На фоне угрозы нового вторжения России социологи спросили украинцев, к каким действиям они готовы в случае вооруженного вторжения РФ в их населенных пункт.

Готовность к сопротивлению:

→ Евросолидарность – 72,2% (49,8% – с оружием);

→ Слуга народа – 53,2% (34,2%);

→ Батькивщина – 42,4% (25,7%);

→ ОПЗЖ – 25% (14,3);

→ Сила и честь – 73,9% (52,1%);

→ Радикальная партия – 50,5% (21,7%);

→ Украинская стратегия Гройсмана – 59% (31,1%);

→ Партия экс-спикера Дмитрия Разумкова – 56,8% (35,2%);

→ Партия Наши Евгения Мураева – 14,2% (6,6%);

→ Партия Шария – 23,9% (15%).

По данным опроса, больше всего желающих ничего не делать, уехать в другой регион или за границу в случае нападения РФ – среди электората ОПЗЖ (суммарно 58%), партии Мураева (60,7%) и партии Шария (66,6%).

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Опрос проводился с 3 по 11 декабря 2021 года по телефону. Всего опросили 2000 респондентов старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – от 1,1% до 2,4%. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было.

3 декабря 2021-го глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России.

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Оксана Житнюк

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