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Интенсивная дипломатия: в Украине сегодня главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 10:06
Интенсивная дипломатия: в Украине сегодня главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии - Фото
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель во время визита на линию разграничения на Донбассе (Фото - EPA)

На сегодня, 7 февраля, намечены визиты в Украину глав МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии. Визит Анналены Бербок планировался давно, а о совместном приезде Александера Шалленберга, Яна Липавского и Ивана Корчока МИД Украины сообщил в субботу в Facebook.

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Визит пройдет по инициативе главы МИД Дмитрия Кулебы. Ключевыми темами переговоров станут поддержка Украины в противодействии агрессии России, реализация комплексного пакета сдерживания этой агрессии, усиление взаимодействия в области безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.  

Визит продлится два дня. Министры также планируют посетить линию разграничения на Донбассе. 

Пресс-конференция по итогам совместного визита запланирована на полдень 8 февраля. 

Австрия, Чехия и Словакия составляют так называемую "Славковскую тройку", малый альянс, в рамках которого они координируют свою региональную политику. Украина, в свою очередь, является участником "Люблинского треугольника" (с участием Польши и Литвы), "Ассоциированного трио" (с Молдовой и Грузией) и "Квадриги" (с Турцией), а также объявила о создании альянса по укреплению безопасности с Великобританией и Польшей. 

 

Скриншот из Facebook

Ранее Кулеба заявлял, что Украина строит дипломатию таким образом, чтобы центр переговоров с Россией оставался в Киеве. Благодаря такой координации "Россия от всех слышит единую согласованную с нашим государством позицию".

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 7 февраля, будет с экстренным визитом в Москве, а во вторник, 8 февраля, приедет в Киев вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину, а 15 февраля – Россию.

Сергей Бережной
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