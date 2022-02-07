Интенсивная дипломатия: в Украине сегодня главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии
На сегодня, 7 февраля, намечены визиты в Украину глав МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии. Визит Анналены Бербок планировался давно, а о совместном приезде Александера Шалленберга, Яна Липавского и Ивана Корчока МИД Украины сообщил в субботу в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Визит пройдет по инициативе главы МИД Дмитрия Кулебы. Ключевыми темами переговоров станут поддержка Украины в противодействии агрессии России, реализация комплексного пакета сдерживания этой агрессии, усиление взаимодействия в области безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.
Визит продлится два дня. Министры также планируют посетить линию разграничения на Донбассе.
Пресс-конференция по итогам совместного визита запланирована на полдень 8 февраля.
Австрия, Чехия и Словакия составляют так называемую "Славковскую тройку", малый альянс, в рамках которого они координируют свою региональную политику. Украина, в свою очередь, является участником "Люблинского треугольника" (с участием Польши и Литвы), "Ассоциированного трио" (с Молдовой и Грузией) и "Квадриги" (с Турцией), а также объявила о создании альянса по укреплению безопасности с Великобританией и Польшей.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина строит дипломатию таким образом, чтобы центр переговоров с Россией оставался в Киеве. Благодаря такой координации "Россия от всех слышит единую согласованную с нашим государством позицию".
Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 7 февраля, будет с экстренным визитом в Москве, а во вторник, 8 февраля, приедет в Киев вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину, а 15 февраля – Россию.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
- 2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет прямых данных, что в Кремле принято решение о вторжении.
Комментарии