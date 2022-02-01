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Украина, Великобритания и Польша создают новый альянс: первые детали

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 14:05
Украина, Великобритания и Польша создают новый альянс: первые детали - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Philip Davali/ЕРА)

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил, что с инициативой трехстороннего сотрудничества выступила Украина в октябре 2021 года, после этого "закипела работа" по линии МИД трех стран.

Министр объяснил, что Украина не может ждать мира и процветания где-то в будущем, когда станет членом ЕС и НАТО, а потому уже сегодня объединяет дружественные и близкие страны в малые альянсы.

"Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", – написал он.

По его словам, новый формат с Британией и Польшей "не привязан к локальной географии", а объединяет страны, разделяющие общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

Он отметил, что три страны имеют реалистичную оценку угроз безопасности в Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны России. Также у членов альянса есть большой потенциал сотрудничества в областях торговли, инвестиций и энергетики. Объединение Атлантики, Балтики и Черного моря создаст новые возможности для стран альянса и региона в целом, считает министр.

По словам Кулебы, объявить об официальном создании альянса планировали завтра в Киеве, однако глава МИД Британии Лиз Трасс заболела COVID-19, поэтому официальное объявление переносится. Пока же дипломаты будут оттачивать формат.

Украина, Великобритания и Польша создают новый альянс: первые детали

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Марк Сировой
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