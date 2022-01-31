Визиты топ-лиц в Киев, "сетевая дипломатия" и поставки оружия Украине: Кулеба о работе МИД

Ближайшие две недели для МИД будут очень насыщенными: ожидаются несколько визитов в Киев европейских лидеров, идет "размораживание" нормандского формата и ведутся переговоры о поставках оружия для ВСУ. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал вечером 30 января в эфире телеканала Интер, передает сайт МИД.

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Главным результатом января Кулеба считает то, что ситуация остается в рамках дипломатических переговоров в интересах безопасности Украины.

Министр подчеркнул, что Украина строит дипломатию таким образом, чтобы центр переговоров с Россией оставался в Киеве. Благодаря такой координации "Россия от всех слышит единую согласованную с нашим государством позицию".

"Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они (партнеры Украины. – ред.) говорят России и что россияне говорят в ответ", – сказал он.

Интенсивность идущих переговоров, считает Кулеба, иллюстрирует то, что "только на этой неделе в Киеве будут одновременно находиться три премьер-министра трех разных стран" – Великобритании, Нидерландов и Польши.

Кроме того, на неделе состоится совместный визит в Киев и на Донбасс глав МИД Германии и Франции. Министр также подтвердил "размораживание" переговоров в нормандском формате.

Кулеба сказал, что поручил всем посольствам Украины "привлекать все, что усиливает Вооруженные силы Украины" и что "поставки оборонительных вооружений необходимы для усиления переговорных позиций Украины".

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Сергей Бережной

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