Визиты топ-лиц в Киев, "сетевая дипломатия" и поставки оружия Украине: Кулеба о работе МИД
Ближайшие две недели для МИД будут очень насыщенными: ожидаются несколько визитов в Киев европейских лидеров, идет "размораживание" нормандского формата и ведутся переговоры о поставках оружия для ВСУ. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал вечером 30 января в эфире телеканала Интер, передает сайт МИД.
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Главным результатом января Кулеба считает то, что ситуация остается в рамках дипломатических переговоров в интересах безопасности Украины.
Министр подчеркнул, что Украина строит дипломатию таким образом, чтобы центр переговоров с Россией оставался в Киеве. Благодаря такой координации "Россия от всех слышит единую согласованную с нашим государством позицию".
"Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они (партнеры Украины. – ред.) говорят России и что россияне говорят в ответ", – сказал он.
Интенсивность идущих переговоров, считает Кулеба, иллюстрирует то, что "только на этой неделе в Киеве будут одновременно находиться три премьер-министра трех разных стран" – Великобритании, Нидерландов и Польши.
Кроме того, на неделе состоится совместный визит в Киев и на Донбасс глав МИД Германии и Франции. Министр также подтвердил "размораживание" переговоров в нормандском формате.
Кулеба сказал, что поручил всем посольствам Украины "привлекать все, что усиливает Вооруженные силы Украины" и что "поставки оборонительных вооружений необходимы для усиления переговорных позиций Украины".
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
- 27 января разведка НАТО сообщила, что на границе с Украиной уже 120 000 военных РФ, наращивание сил продолжается.
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