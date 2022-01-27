Разведка НАТО: военных РФ на границе с Украиной уже 120 000, идет наращивание сил – СМИ

В граничащих с Украиной районах сейчас могут находиться от 112 000 до 120 000 российских солдат и офицеров, сообщает 27 января немецкое агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источник сообщил, что сейчас спецслужбы оценивают число российских батальонных тактических групп (БТГ), личный состав которых насчитывает от 600 до 1000 военнослужащих, в пределах 60 подразделений.

В этот подсчет, сказал представитель спецслужб, не включены силы, размещенные на оккупированных территориях Донбасса, которые ориентировочно насчитывают 35 000 человек.

Источник агентства считает, что в ближайшие недели количество военных РФ возле границы Украины может существенно возрасти, так как "все признаки свидетельствуют о том, что стягивание сил к границе продолжается".

14 января сообщалось, что командование 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил РФ начало масштабную проверку оккупационных гибридных войск на захваченной части Донбасса.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает свое посредничество для снижения российской военной эскалации на границах Украины.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.