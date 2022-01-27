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Разведка НАТО: военных РФ на границе с Украиной уже 120 000, идет наращивание сил – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 10:56
Разведка НАТО: военных РФ на границе с Украиной уже 120 000, идет наращивание сил – СМИ - Фото
Фото - Минобороны РФ

В граничащих с Украиной районах сейчас могут находиться от 112 000 до 120 000 российских солдат и офицеров, сообщает 27 января немецкое агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб. 

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Источник сообщил, что сейчас спецслужбы оценивают число российских батальонных тактических групп (БТГ), личный состав которых насчитывает от 600 до 1000 военнослужащих, в пределах 60 подразделений.

В этот подсчет, сказал представитель спецслужб, не включены силы, размещенные на оккупированных территориях Донбасса, которые ориентировочно насчитывают 35 000 человек.  

Источник агентства считает, что в ближайшие недели количество военных РФ возле границы Украины может существенно возрасти, так как "все признаки свидетельствуют о том, что стягивание сил к границе продолжается".

14 января сообщалось, что командование 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил РФ начало масштабную проверку оккупационных гибридных войск на захваченной части Донбасса.

Сергей Бережной
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