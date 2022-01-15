Главы МИД Франции и Германии собираются на линию разграничения на Донбассе

Министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок намерены "в ближайшее время" побывать на линии разграничения на Донбассе. Об этом Ле Дриан объявил 14 января после встречи глав МИД стран Евросоюза во французском Бресте, сообщает Deutsche Welle.

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Поездке будет предшествовать визит главы МИД Германии в Киев и Москву, в ходе которого Бербок намерена также согласовать совместное посещение министрами линии разграничения, пояснил Ле Дриан.

Приезд на Донбасс должен стать частью новой попытки Германии и Франции наладить посредничество между Россией и Украиной. Как уточнили журналистам во французском министерстве, поездка должна состояться "не позднее февраля".

17 и 18 января Бербок посетит Киев и Москву, где обсудит, в числе прочего, требования Кремля о "гарантиях безопасности" и перспективу возобновления переговоров в нормандском формате.

5 января 2022 года Ле Дриан заявил, что любая военная агрессия против Украины повлечет за собой масштабные последствия для России

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал на брифинге, Россия готовит провокации, чтобы обвинить Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.

В Главном управлении разведки Минобороны 15 января сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.

14 января в оккупированной Горловке разгерметизировались емкости с химикатами. Разведка допускает, что Россия может использовать это как предлог для расширения агрессии против Украины.

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Сергей Бережной

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