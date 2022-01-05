Глава МИД Франции заявил о пользе и необходимости "требовательного диалога" с Россией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любая очередная военная агрессия против Украины повлечет за собой масштабные последствия для России. При этом ведение "требовательного диалога" с РФ глава МИД назвал "полезным и необходимым". Заявление опубликовано на сайте французской дипломатии.
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Жан-Ив-Ле Дриан сообщил, что провел разговор с коллегами из Германии, Италии и Польши – Анналеной Бербок, Луиджи Ди Майо и Збигневом Рау, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили текущую напряженность в отношениях с РФ и украинский вопрос.
Глава МИД Франции напомнил коллегам об обязанности стран ЕС вносить свой вклад и принимать активное участие путем конкретных предложений по подготовке и проведению дискуссий с Россией, так как речь идет о безопасности и их стран.
"Ведение требовательного диалога с Россией, основанного на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе", – заявил глава французской дипломатии.
Он также сказал, что любая очередная военная агрессия против Украины "повлечет за собой масштабные последствия и будет иметь высокую цену", включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами. Он добавил, что Франция продолжает прилагать усилия в рамках нормандского формата и в продвижении реализации минских соглашений.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
- В России не считают целесообразным вовлекать в переговоры Евросоюз, так как это "не военный блок". В ЕС настаивают на необходимости своего участия в этом процессе, так как речь идет о безопасности всей Европы.
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