Глава МИД Франции заявил о пользе и необходимости "требовательного диалога" с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любая очередная военная агрессия против Украины повлечет за собой масштабные последствия для России. При этом ведение "требовательного диалога" с РФ глава МИД назвал "полезным и необходимым". Заявление опубликовано на сайте французской дипломатии.

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Жан-Ив-Ле Дриан сообщил, что провел разговор с коллегами из Германии, Италии и Польши – Анналеной Бербок, Луиджи Ди Майо и Збигневом Рау, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили текущую напряженность в отношениях с РФ и украинский вопрос.

Глава МИД Франции напомнил коллегам об обязанности стран ЕС вносить свой вклад и принимать активное участие путем конкретных предложений по подготовке и проведению дискуссий с Россией, так как речь идет о безопасности и их стран.

"Ведение требовательного диалога с Россией, основанного на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе", – заявил глава французской дипломатии.

Он также сказал, что любая очередная военная агрессия против Украины "повлечет за собой масштабные последствия и будет иметь высокую цену", включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами. Он добавил, что Франция продолжает прилагать усилия в рамках нормандского формата и в продвижении реализации минских соглашений.

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Оксана Житнюк

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