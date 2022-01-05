"Могут быть мелкие операции". Глава МИД Латвии призвал готовиться к гибридной атаке России
Евросоюзу и НАТО следует активнее готовиться к сценарию гибридного нападения России на Украину, а не только к полномасштабному вторжению. Россия может пойти на "более мелкие операции", заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире Латвийского телевидения, передает Delfi.
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Глава МИД Латвии считает, что нужно обратить внимание на необходимость более активной подготовки к гибридной угрозе против Украины на предстоящих встречах высокого уровня – на внеочередном заседании НАТО 7 января и на встречах министров иностранных дел и обороны ЕС, запланированных на январь.
"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования, но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии – более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны поработать в этом направлении", – сказал Ринкевичс.
Министр отметил, что после переговоров США – РФ и НАТО – РФ можно будет четко понять, как ситуация будет развиваться дальше.
Комментируя возможные санкции США против РФ, глава МИД Латвии сказал, что с экономической точки зрения пакет санкций "выглядит весьма впечатляющим".
"Однако я хотел бы надеяться, что здравый смысл в России возобладает", – сказал он.
Он также отметил, что широкомасштабные санкции против РФ "неизбежно повлияют" и на экономику Латвии, "но необходимо сделать выбор в пользу безопасности".
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
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