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"Могут быть мелкие операции". Глава МИД Латвии призвал готовиться к гибридной атаке России

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 13:11
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)

Евросоюзу и НАТО следует активнее готовиться к сценарию гибридного нападения России на Украину, а не только к полномасштабному вторжению. Россия может пойти на "более мелкие операции", заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире Латвийского телевидения, передает Delfi.

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Глава МИД Латвии считает, что нужно обратить внимание на необходимость более активной подготовки к гибридной угрозе против Украины на предстоящих встречах высокого уровня – на внеочередном заседании НАТО 7 января и на встречах министров иностранных дел и обороны ЕС, запланированных на январь.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования, но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии – более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны поработать в этом направлении", – сказал Ринкевичс.

Министр отметил, что после переговоров США – РФ и НАТО – РФ можно будет четко понять, как ситуация будет развиваться дальше.

Комментируя возможные санкции США против РФ, глава МИД Латвии сказал, что с экономической точки зрения пакет санкций "выглядит весьма впечатляющим".

"Однако я хотел бы надеяться, что здравый смысл в России возобладает", – сказал он.

Он также отметил, что широкомасштабные санкции против РФ "неизбежно повлияют" и на экономику Латвии, "но необходимо сделать выбор в пользу безопасности".

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Оксана Житнюк
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нато агрессия рф МИД Латвии Эдгар Ринкевич
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