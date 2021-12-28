РФ хочет говорить о "жесткой безопасности", потому не видит в переговорах ЕС – постпред

В России считают нецелесообразным участие Евросоюза в переговорах с США по выдвинутым Москвой требованиям, так как ЕС – не военный блок. Об этом сегодня, 28 декабря, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чижов заявил, что в Брюсселе у него спрашивали: "Где же место ЕС за столом переговоров, где роль Евросоюза?". На это, по словам представителя РФ, "пришлось им объяснить", что ЕС – не военный блок и не военная организация.

Он заявил, что "ключевые моменты предложений" России к НАТО и США касаются "жесткой безопасности", а проблемы "мягкой безопасности" Россия якобы всегда готова обсуждать и обсуждает с ЕС.

"Что касается ядерного оружия или перемещения больших групп войск – здесь, конечно, у нас другие партнеры (в плане обсуждения, – ред.)", – сказал Чижов, добавив, что ЕС мог бы сыграть свою "поддерживающую роль" уже после переговоров России и США.

Читайте также: Премьер Эстонии о требованиях РФ к НАТО: Я создаю вам проблему, а потом "героически решаю"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.