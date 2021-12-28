РФ хочет говорить о "жесткой безопасности", потому не видит в переговорах ЕС – постпред
В России считают нецелесообразным участие Евросоюза в переговорах с США по выдвинутым Москвой требованиям, так как ЕС – не военный блок. Об этом сегодня, 28 декабря, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге.
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Чижов заявил, что в Брюсселе у него спрашивали: "Где же место ЕС за столом переговоров, где роль Евросоюза?". На это, по словам представителя РФ, "пришлось им объяснить", что ЕС – не военный блок и не военная организация.
Он заявил, что "ключевые моменты предложений" России к НАТО и США касаются "жесткой безопасности", а проблемы "мягкой безопасности" Россия якобы всегда готова обсуждать и обсуждает с ЕС.
"Что касается ядерного оружия или перемещения больших групп войск – здесь, конечно, у нас другие партнеры (в плане обсуждения, – ред.)", – сказал Чижов, добавив, что ЕС мог бы сыграть свою "поддерживающую роль" уже после переговоров России и США.
- РФ передала США и НАТО список требований. Она хочет отказа Альянса от расширения на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы НАТО в странах Балтии. Полный текст "хотелок" можно прочесть здесь.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января.
- В МИД РФ уже говорили, что обсуждать "гарантии" хотят исключительно с США, чтобы "не утопить это все в прениях и словоблудии".
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