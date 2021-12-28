UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ хочет говорить о "жесткой безопасности", потому не видит в переговорах ЕС – постпред

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 16:31
РФ хочет говорить о
Володимир Чижов (Фото: ЕРА)

В России считают нецелесообразным участие Евросоюза в переговорах с США по выдвинутым Москвой требованиям, так как ЕС – не военный блок. Об этом сегодня, 28 декабря, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чижов заявил, что в Брюсселе у него спрашивали: "Где же место ЕС за столом переговоров, где роль Евросоюза?". На это, по словам представителя РФ, "пришлось им объяснить", что ЕС – не военный блок и не военная организация.

Он заявил, что "ключевые моменты предложений" России к НАТО и США касаются "жесткой безопасности", а проблемы "мягкой безопасности" Россия якобы всегда готова обсуждать и обсуждает с ЕС.

"Что касается ядерного оружия или перемещения больших групп войск – здесь, конечно, у нас другие партнеры (в плане обсуждения, – ред.)", – сказал Чижов, добавив, что ЕС мог бы сыграть свою "поддерживающую роль" уже после переговоров России и США.

Читайте также: Премьер Эстонии о требованиях РФ к НАТО: Я создаю вам проблему, а потом "героически решаю"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато переговоры гарантии агрессия рф Владимир Чижов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 