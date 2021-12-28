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Премьер Эстонии о требованиях РФ к НАТО: Я создаю вам проблему, а потом "героически решаю"

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 15:06
Премьер Эстонии о требованиях РФ к НАТО: Я создаю вам проблему, а потом
Кая Каллас (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Размещая войска у границ Украины и выдвигая требования к НАТО, Россия сама создает проблему, которую потом хочет "героически решить", и на эту уловку нельзя поддаваться. Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу ETV+.

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Она отметила, что размещение российских войск возле границ Украины указывает на то, что у РФ "есть план двигаться дальше". Эту картину дополняет пропаганда РФ, выставляющая Украину "в дурном свете". При этом Россия, как подчеркнула Каллас, пытается вести переговоры с Западом, предлагая "поделить мир на сферы влияния", требуя не брать Украину в НАТО и не размещать армейские мощности в сферах Балтии или рядом с границами РФ.

"Конечно, с этим нам нельзя соглашаться ни в коем случае, иначе получится в таком духе, что я создаю вам проблему, все пугаются, а потом я говорю: "Ладно, я героически решу для вас эту проблему и заставляю вас уступить мне". На такую уловку нельзя поддаваться", – заявила Каллас.

Комментируя требование России не размещать вооружение НАТО в странах Балтии, премьер Эстонии заявила, что с точки зрения безопасности пугает, что такие переговоры вообще идут, так как союзники Эстонии обещали, что подобным темам не будет места, а предъявление подобных требований со стороны РФ называли неприемлемыми.

Однако Каллас указала и на положительный момент – союзники прислушиваются и спрашивают совета у Эстонии, которая, как считает премьер, "менее наивна в отношении России из-за своей истории".

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Оксана Житнюк
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