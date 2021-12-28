Министр обороны Литвы: НАТО должно отвергнуть требования Путина и выдвинуть встречные
По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, НАТО стоит отвергнуть требования президента России Владимира Путина и выдвинуть ему встречные. Об этом он заявил в интервью LRT.
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По его мнению, требования России не соответствуют международному праву и не приведут к стабильности в Восточной Европе, а наоборот выставят регион безоружным перед РФ.
"Такие окончательные требования Путина должны быть отвергнуты и выдвинуты против самого Путина. Потому что пересекаемые им красные линии, которые проводил и до сих пор проводит Запад, в том числе в Украине, пересекались много раз", – сказал Анушаускас.
Министр сказал, что США и НАТО, несомненно, могут поговорить с Россией. Однако он считает, что должен соблюдаться принцип – никакие переговоры не должны проводиться за спиной стран, которых эти переговоры касаются.
Анушаускас отметил, неизвестно – использует ли Путин стянутые к границам Украины войска для нового вторжения. Однако он "не стал бы говорить о разгроме". По словам министра, у Украины есть возможности и силы, чтобы серьезно противодействовать РФ и защищать свой суверенитет.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января.
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