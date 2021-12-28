UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Литвы: НАТО должно отвергнуть требования Путина и выдвинуть встречные

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 13:31
Министр обороны Литвы: НАТО должно отвергнуть требования Путина и выдвинуть встречные - Фото
Арвидас Анушаускас (фото - ЕРА)

По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, НАТО стоит отвергнуть требования президента России Владимира Путина и выдвинуть ему встречные. Об этом он заявил в интервью LRT.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, требования России не соответствуют международному праву и не приведут к стабильности в Восточной Европе, а наоборот выставят регион безоружным перед РФ.

"Такие окончательные требования Путина должны быть отвергнуты и выдвинуты против самого Путина. Потому что пересекаемые им красные линии, которые проводил и до сих пор проводит Запад, в том числе в Украине, пересекались много раз", – сказал Анушаускас.

Министр сказал, что США и НАТО, несомненно, могут поговорить с Россией. Однако он считает, что должен соблюдаться принцип – никакие переговоры не должны проводиться за спиной стран, которых эти переговоры касаются.

Анушаускас отметил, неизвестно – использует ли Путин стянутые к границам Украины войска для нового вторжения. Однако он "не стал бы говорить о разгроме". По словам министра, у Украины есть возможности и силы, чтобы серьезно противодействовать РФ и защищать свой суверенитет.

Читайте также: Кулеба: Принятие требований России было бы самым большим унижением для США и НАТО

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минобороны Литвы владимир путин нато требования вторжение войска россии Арвидас Анушаускас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 