Кулеба: Принятие требований России было бы самым большим унижением для США и НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит, что НАТО или США пойдут на требования России по "гарантиям безопасности". По его словам, согласие на них стало бы самым большим унижением в истории Альянса. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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По мнению Кулебы, наращиванием войск возле украинских границ Россия еще "ничего существенного не достигла". РФ поняла, что все научились с ней разговаривать, однако "не может из разговоров что-то для себя выжать", считает министр.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой (президент России, – ред.) Путин – не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", – сказал глава МИД.

Кулеба не верит, что США или НАТО согласятся с требованиями России о нерасширении Альянса на восток или отката из стран Центральной Европы.

Он напомнил, что Россия требует не только прекратить расширение НАТО, но и прекратить военное присутствие в ряде стран-членов Альянса.

"Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", – подытожил он.

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Марк Сировой

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