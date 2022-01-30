"Выведите войска". Кулеба требует у РФ доказать серьезность заявлений о нежелании войны
Россия должна вывести войска из Украины, если она действительно не хочет новой войны. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Министр заявил, российские войска нужно убрать от границ с Украиной и с временно оккупированных украинских территорий.
"Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", – написал Кулеба и добавил, что единственным ответственным путем в разрешении конфликтов является дипломатия.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
- 27 января разведка НАТО сообщила, что на границе с Украиной уже 120 000 военных РФ, наращивание сил продолжается.
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