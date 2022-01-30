"Выведите войска". Кулеба требует у РФ доказать серьезность заявлений о нежелании войны

Россия должна вывести войска из Украины, если она действительно не хочет новой войны. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Министр заявил, российские войска нужно убрать от границ с Украиной и с временно оккупированных украинских территорий.

"Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", – написал Кулеба и добавил, что единственным ответственным путем в разрешении конфликтов является дипломатия.

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Наталия Медведева

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