В Сенате США допускают введение санкций против России до ее прямого вторжения в Украину
В Сенате США рассматривают оба варианта введения санкций против России за ее агрессивное поведение в отношении Украины. Один вариант – в случае вторжения, а второй – за то, что Кремль уже совершил против украинцев. Об этом в интервью CNN сказали сенаторы Роберт Менендес и Джеймс Риш, которые готовят законопроект о санкциях против России на фоне ее угроз Украине.
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По словам Риша, работа над законопроектом о санкциях закончится в ближайшее время, и все, кто его готовит сошлись в мнении, что необходимо использовать оба варианта ограничительных мер.
"Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее – из-за того, что уже сделала Россия: кибератак на Украину, операций под чужим флагом, попыток подорвать украинское правительство внутри страны. Это лишь некоторые примеры для санкций, которые могут быть введены прямо сейчас", – сказал Менендес и добавил, что США продолжать поставлять Украине военную помощь, в том числе летальное оружие.
По его словам, в случае вторжения России в Украину, против Кремля будут введены санкции, которые разрушат российскую экономику.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
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