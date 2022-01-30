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В Сенате США допускают введение санкций против России до ее прямого вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 20:36
В Сенате США допускают введение санкций против России до ее прямого вторжения в Украину - Фото
Роберт Менендес (Фото: EPA-EFE/ALEXANDROS VLACHOS)

В Сенате США рассматривают оба варианта введения санкций против России за ее агрессивное поведение в отношении Украины. Один вариант – в случае вторжения, а второй – за то, что Кремль уже совершил против украинцев. Об этом в интервью CNN сказали сенаторы Роберт Менендес и Джеймс Риш, которые готовят законопроект о санкциях против России на фоне ее угроз Украине.

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По словам Риша, работа над законопроектом о санкциях закончится в ближайшее время, и все, кто его готовит сошлись в мнении, что необходимо использовать оба варианта ограничительных мер.

"Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее – из-за того, что уже сделала Россия: кибератак на Украину, операций под чужим флагом, попыток подорвать украинское правительство внутри страны. Это лишь некоторые примеры для санкций, которые могут быть введены прямо сейчас", – сказал Менендес и добавил, что США продолжать поставлять Украине военную помощь, в том числе летальное оружие.

По его словам, в случае вторжения России в Украину, против Кремля будут введены санкции, которые разрушат российскую экономику.

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Наталия Медведева
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