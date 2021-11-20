Топ-демократ США предложил "сокрушительные санкции" против РФ в случае вторжения в Украину

Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес предложил ввести "сокрушительные санкции" против высокопоставленных чиновников РФ, Северного потока-2 и многого другого в случае нового российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Axios со ссылкой на поправку Менендеса к проекту американского оборонного бюджета.

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Правка демократа предполагает, что Байден в случае российской агрессии против Украины должен будет ввести санкции и запретить выдачу виз высокопоставленных российским военным и разведчикам, занимающимся планированием или осуществлением операции.

Также она предусматривает предоставление Киеву дополнительной военной помощи, введение санкций против суверенного долга РФ, Северного потока-2, российских банков и нефтегазовых предприятий. Это нанесет серьезный удар по экономике России, отмечает издание.

22 сентября стало известно, что конгрессмены внесли в оборонный бюджет США.

Владислав Сердюк

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