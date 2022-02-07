Словакия готова помогать подразделениям и штабам ВСУ – глава Минобороны страны
Власти Словакии находятся в тесном контакте с правительством Украины, "чтобы наша помощь была максимально адресной", – и готовы помогать частям и штабам Вооруженных Сил Украины как консультациями, так и "практической помощью". Об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, пишет Pravda.
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"В Совете безопасности Словацкой Республики мы продолжили обсуждение текущей ситуации с безопасностью на нашей восточной границе и шагов, которые могут предпринять отдельные министерства в случае ухудшения ситуации", – сказал он.
Надь подтвердил, что Вооруженные силы Словакии "готовы выделить необходимые силы и средства".
"Одна из возможностей, например, это подготовка, консультации и помощь подразделениям и штабам ВСУ", – добавил он, не уточняя.
- С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы. Восьмой самолет с военной помощью прибыл 5 февраля. Британия также прислала в Украину летальное оружие.
- Почти каждый второй украинец считает, что военная помощь и совместные учения со странами НАТО сдерживают агрессию России.
- Польша передаст Украине легкие пехотные минометы и, возможно, ручные гранатометы. Первую партию оружия ВСУ получат на этой неделе. Также Польша одобрила поставку современных ПЗРК Piorun.
- Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.
- Жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.
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