Словакия готова помогать подразделениям и штабам ВСУ – глава Минобороны страны

Власти Словакии находятся в тесном контакте с правительством Украины, "чтобы наша помощь была максимально адресной", – и готовы помогать частям и штабам Вооруженных Сил Украины как консультациями, так и "практической помощью". Об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, пишет Pravda.

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"В Совете безопасности Словацкой Республики мы продолжили обсуждение текущей ситуации с безопасностью на нашей восточной границе и шагов, которые могут предпринять отдельные министерства в случае ухудшения ситуации", – сказал он.

Надь подтвердил, что Вооруженные силы Словакии "готовы выделить необходимые силы и средства".

"Одна из возможностей, например, это подготовка, консультации и помощь подразделениям и штабам ВСУ", – добавил он, не уточняя.

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Евгений Пилипенко

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