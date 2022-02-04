Первая партия оружия от Польши отправится в Украину на следующей неделе

Польша передаст Украине первую партию оборонительного вооружения на следующей неделе. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на сегодняшней пресс-конференции в Тарнуве, передает WNP.pl.

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"Для того, чтобы наш украинский сосед максимально себя защитил, мы передаем Украине оборонительное вооружение, десятки тысяч артиллерийских снарядов, также передаем минометы и гранатометы", – сказал премьер, добавив, что первая партия отправится на следующей неделе.

Он подчеркнул, что Польша видит стремление Украины защищаться от российской агрессии, потому важно обеспечить такую возможность.

Премьер сказал, что иногда оборонительного вооружения не хватает, и в этом вопросе важны скорость и оперативность.

28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

1 февраля в Украине побывали с визитом премьер Польши Моравецкий и премьер Великобритании Джонсон. Объявлено о союзе Украина – Польша – Британия.

Перед визитом в Киев Моравецкий сказал, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы.

2 февраля сообщалось, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

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Оксана Житнюк

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