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Польша передаст Украине легкие пехотные минометы и, возможно, ручные гранатометы

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 18:45
Польша передаст Украине легкие пехотные минометы и, возможно, ручные гранатометы - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

Украина получит от Польши 60-миллимитровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40. Об этом 4 февраля сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при посещении предприятий Тарновской механической компании, которая производит это вооружение, пишет Polska Zbrojna

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"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. Мы видим решимость Украины обороняться, но ощущается нехватка техники, поэтому надо действовать быстро", – сказал Моравецкий. 

Ранее сообщалось, что первую партию оружия Украина получит уже на следующей неделе.

  • 28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.
  • 1 февраля в Украине побывали с визитом Моравецкий и премьер Великобритании ДжонсонОбъявлено о союзе Украина – Польша – Британия.
  • Перед визитом в Киев Моравецкий сказал, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы. 
  • 2 февраля сообщалось, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

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Сергей Бережной
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