"Восьмая птица". США перебросили для ВСУ еще 86 тонн боеприпасов – фото

Сегодня состоялась очередная доставка военной помощи США для Украины – 86 тонн боеприпасов. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза боеприпасов для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения! Продолжение следует", – написал Резников.

Читайте также: США и Великобритания прислали в Украину летальное оружие. Рассказываем о его возможностях

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.