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"Восьмая птица". США перебросили для ВСУ еще 86 тонн боеприпасов – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 19:50
Борт ВВС США с военной помощью (Фото из Facebook)

Сегодня состоялась очередная доставка военной помощи США для Украины – 86 тонн боеприпасов. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.    

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"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза боеприпасов для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения! Продолжение следует", – написал Резников.

Фото из Facebook Резникова

Скриншот из Facebook Резникова

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Сергей Бережной
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Алексей Резников боеприпасы ВСУ оружие военная помощь союзники
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