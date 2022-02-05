"Восьмая птица". США перебросили для ВСУ еще 86 тонн боеприпасов – фото
05.02.2022, 19:50
Борт ВВС США с военной помощью (Фото из Facebook)
Сегодня состоялась очередная доставка военной помощи США для Украины – 86 тонн боеприпасов. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза боеприпасов для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения! Продолжение следует", – написал Резников.
- С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы. Седьмой самолет с военной помощью прибыл 3 февраля.
- Также США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине, в частности, ракеты Stinger и Javelin.
- Великобритания поставила Украине противотанковые гранатометы NLAW. Также в Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
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