Седьмая птица. США прислали в Украину 85 тонн боеприпасов для гранатометов – фото
03.02.2022, 15:32
Седьмой самолет с военной помощью (Фото - Facebook Резникова)
В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США – на борту 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
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"Седьмая птица из Соединенных Штатов Америки приземлилась в Борисполе! В этот раз доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", – написал Резников.
По словам министра, на сегодняшний день общий вес амуниции, переданной Штатами Украине с 22 января 2022 года, составляет около 600 тонн.
- С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы. Шестой самолет с военной помощью прибыл 1 февраля.
- Также США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине, в частности, ракеты Stinger и Javelin.
- Великобритания поставила Украине противотанковые гранатометы NLAW. Также в Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
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