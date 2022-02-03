Седьмая птица. США прислали в Украину 85 тонн боеприпасов для гранатометов – фото

В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США – на борту 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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"Седьмая птица из Соединенных Штатов Америки приземлилась в Борисполе! В этот раз доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", – написал Резников.

По словам министра, на сегодняшний день общий вес амуниции, переданной Штатами Украине с 22 января 2022 года, составляет около 600 тонн.

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Оксана Житнюк

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