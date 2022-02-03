Немецкий художник хочет отправить на границу Украины и России танк-писанку
Немецкий художник, работающий под псевдонимом Михаэль Фишер-Арт, создает арт-объект "Весений танк" (Frühlingspanzer), который он хочет отправить на границу Украины и России. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Арт-объект представляет собой настоящую боевую машину, расписанную в стиле поп-арт. В марте танк-писанку планируют задействовать в символической антивоенной акции деятелей искусства, которую художник планирует провести на границе Украины и России "в поддержку мирного сосуществования".
В 2007 году художник уже создавал на основе боевой машины арт-объект, и назвал его "Танк мира" (Friedenspanzer). Поп-танк участвовал в нескольких выставках, в том числе стоял перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
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