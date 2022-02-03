UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Немецкий художник хочет отправить на границу Украины и России танк-писанку

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 11:59
Немецкий художник хочет отправить на границу Украины и России танк-писанку - Фото
Один из арт-объектов художника Михаэля Фишер-Арт - "Танк мира" (2007) (Фото - сайт художника)

Немецкий художник, работающий под псевдонимом Михаэль Фишер-Арт, создает арт-объект "Весений танк" (Frühlingspanzer), который он хочет отправить на границу Украины и России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Арт-объект представляет собой настоящую боевую машину, расписанную в стиле поп-арт. В марте танк-писанку планируют задействовать в символической антивоенной акции деятелей искусства, которую художник планирует провести на границе Украины и России "в поддержку мирного сосуществования".

В 2007 году художник уже создавал на основе боевой машины арт-объект, и назвал его "Танк мира" (Friedenspanzer). Поп-танк участвовал в нескольких выставках, в том числе стоял перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • 22 января 2022 года министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин предоставит Украине военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
  • 26 января она же сообщила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. Мэр Киева Виталий Кличко назвал это решение "шуткой" и спросил: "Что дальше? Подушки?" 

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия искусство арт-объект Михаэль Фишер-Арт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 