Немецкий художник хочет отправить на границу Украины и России танк-писанку

Немецкий художник, работающий под псевдонимом Михаэль Фишер-Арт, создает арт-объект "Весений танк" (Frühlingspanzer), который он хочет отправить на границу Украины и России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Арт-объект представляет собой настоящую боевую машину, расписанную в стиле поп-арт. В марте танк-писанку планируют задействовать в символической антивоенной акции деятелей искусства, которую художник планирует провести на границе Украины и России "в поддержку мирного сосуществования".

В 2007 году художник уже создавал на основе боевой машины арт-объект, и назвал его "Танк мира" (Friedenspanzer). Поп-танк участвовал в нескольких выставках, в том числе стоял перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

22 января 2022 года министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин предоставит Украине военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

26 января она же сообщила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. Мэр Киева Виталий Кличко назвал это решение "шуткой" и спросил: "Что дальше? Подушки?"

Сергей Бережной

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