Свыше 70% немцев против поставок оружия в Украину – опрос
В Германии 71% граждан поддерживают отказ правительства поставлять Украине оружие на фоне угрозы нового вторжения России. Такие результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap.
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Уточняется, что опрос проведен по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Социологи спросили немцев, нужно ли поставлять Украине военную помощь и вводить против России санкции.
Оружие предоставлять не нужно – 71%
Оружие предоставлять нужно – 20%
Новые экономические санкции против России нужны – 43%
Санкции против России не нужны – 44%
Блок НАТО должен предоставить России гарантии безопасности – 51%
НАТО не должен предоставлять России гарантии безопасности – 28%.
Опрос проводился с 31 января по 2 февраля 2022 года по телефону и онлайн среди 1339 респондентов по всей Германии (876 телефонных интервью и 463 онлайн-интервью). Статистическая погрешность – не более 2-3%.
- Жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи.
- Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западно-европейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.
- Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.
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