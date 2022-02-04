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Свыше 70% немцев против поставок оружия в Украину – опрос

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 16:32
Свыше 70% немцев против поставок оружия в Украину – опрос - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Германии 71% граждан поддерживают отказ правительства поставлять Украине оружие на фоне угрозы нового вторжения России. Такие результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap.

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Уточняется, что опрос проведен по заказу общественно-правового телеканала ARD. 

Социологи спросили немцев, нужно ли поставлять Украине военную помощь и вводить против России санкции.

Оружие предоставлять не нужно – 71%

Оружие предоставлять нужно – 20%

Новые экономические санкции против России нужны – 43%

Санкции против России не нужны – 44%

Блок НАТО должен предоставить России гарантии безопасности – 51%

НАТО не должен предоставлять России гарантии безопасности – 28%.

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Опрос проводился с 31 января по 2 февраля 2022 года по телефону и онлайн среди 1339 респондентов по всей Германии (876 телефонных интервью и 463 онлайн-интервью). Статистическая погрешность – не более 2-3%.

  • Жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи. 
  • Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западно-европейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев. 
  • Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.

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Яна Катасонова
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