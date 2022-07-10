Подоляк: Бербок правильно расставляет акценты. За нас не нужно воевать – нужны системы ПВО

Советник главы Офиса президента Михайил Подоляк считает, что министр иностранных дел Анналена Бербок "правильно расставляет акценты", говоря о том, что она отстаивает политику военного невмешательства даже после увиденного в Буче.

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В интервью Spiegel Бербок сказала, что Запад не может пообещать обеспечения гуманитарных коридоров из районов, где ведутся бои, потому что такое обещание должно быть подкреплено военными мерами.

Именно поэтому она была вынуждена "четко заявить", что режим бесполетных зон не будет введен: "Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, – в этом иногда заключается жестокость внешней политики".

Подоляк в ответ заявил, что украинцам не нужно, чтобы Запад за них воевал, – нужны системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Анналена Бербок правильно расставляет акценты в поддержке Украины. Сегодня украинцы защищают весь свободный мир, но не просят воевать за себя. Что нам нужно, это системы ПРО/ПВО, чтобы защитить людей от российского ракетного террора. Террористы не должны быть вооружены лучше цивилизованных стран", – написал Подоляк.

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Оксана Житнюк

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