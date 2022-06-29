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Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировки Украины — Бербок

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 09:29
Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировки Украины — Бербок - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Война в Украине может закончиться в любой момент, если российский диктатор Владимир Путин прекратит бомбардировки. Об этом накануне саммита НАТО в Мадриде заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитирует ее Spiegel.

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По ее словам, никто не знает когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым. 

"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", — заявила Бербок.

Читайте также: Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько потребуется – глава МИД Германии 

Дмитрий Гриниченко
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Германия война владимир путин Анналена Бербок
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