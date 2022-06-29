Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировки Украины — Бербок
29.06.2022, 09:29
Анналена Бербок (Фото: EPA)
Война в Украине может закончиться в любой момент, если российский диктатор Владимир Путин прекратит бомбардировки. Об этом накануне саммита НАТО в Мадриде заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитирует ее Spiegel.
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По ее словам, никто не знает когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым.
"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", — заявила Бербок.
- Ранее Бербок высказала мнение, что процесс предоставления Украине юридического статуса кандидата в члены Евросоюза – это "исторический момент".
- Также она заявляла, что Украина должна победить в войне с Россией, а РФ – понести стратегическое поражение.
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