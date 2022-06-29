Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировки Украины — Бербок

Война в Украине может закончиться в любой момент, если российский диктатор Владимир Путин прекратит бомбардировки. Об этом накануне саммита НАТО в Мадриде заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитирует ее Spiegel.

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По ее словам, никто не знает когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым.

"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", — заявила Бербок.

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Дмитрий Гриниченко

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