Сближение с Украиной – исторический момент, на каждом в ЕС особая ответственность – Бербок

Процесс предоставления Украине юридического статуса кандидата в члены Евросоюза – это "исторический момент". Так считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, о чем она заявила сегодня утром перед встречей со своими коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

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Она подчеркнула, что Евросоюз "стоит перед историческим моментом", а "в эти дни на каждом государстве-члене ЕС лежит особая ответственность". Бербок сказала, что нужно действовать сейчас так, чтобы спустя несколько лет "никто не мог сказать, что необходимые шансы для изменений не были использованы".

Она убеждена, что на руководстве стран-членов ЕС лежит ответственность за включение Украины в европейское поле: нужно дать понять Украине, сказала глава МИД ФРГ, что она находится в центре внимания ЕС и "является кандидатом в европейскую семью".

"Очевидно, что это сложный процесс, но сейчас важно не действовать по формуле", – предостерегла она европолитиков, добавив, что вызовы на этом пути "безумно велики".

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера в эфире немецкого канала ARD поддержала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Она подчеркнула, что в Украине – "прочная парламентская демократия".

По ее словам, "Украина сделала огромные шаги вперед", и сейчас у ЕС есть "моральное обязательство" перед ней, хотя Брюссель и хочет увидеть "еще больше реформ".

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить это решение.

19 июня Рада обратилась к странам ЕС с призывом дать Украине статус кандидата.

Замглавы Европарламента предостерегла: Украину якобы нельзя поспешно брать в ЕС, так как Евросоюз может получить "новую Венгрию".

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Евгений Пилипенко

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