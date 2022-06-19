Рада обратилась к странам ЕС с призывом дать Украине статус кандидата

Верховная Рада одобрила обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Сегодня, 19 июня, Рада единогласно всеми фракциями проголосовала за законопроект №7471 об обращении к странам ЕС по поводу предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. "За" – 315 голосов.

"Это уникальный шанс, к которому Украина шла десятилетиями. Проголосовав за это постановление, мы заявили на весь мир, что парламент Украины призывает государства-члены ЕС и его институции 23-24 июня, через четыре месяца после начала этой позорной войны, предоставить перспективу нашему членству в ЕС", – цитирует пресс-служба Рады спикера Руслана Стефанчука.

В принятом обращении Рада также призывает страны ЕС продолжать помощь Украине в борьбе с агрессором, в дальнейшем внедрять санкции против России и Беларуси.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.

23-24 июня состоится заседания Евросовета, где могут утвердить решение.

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Оксана Житнюк

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