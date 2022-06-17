Большинство немцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы — опрос
Большинство немцев считают, что Украину необходимо принять в Евросоюз в ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Wahlen, сообщает Zdf.
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Как и весной, уровень одобрения вступления Украины в ЕС остается высоким — за это выступают трое из пяти респондентов (60%). Против выступает 31% немцев, большинство из которых поддерживают правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии".
43% опрошенных (на 7% меньше, чем в апреле) считают правильной поддержку, которую немецкое правительство оказывает Украине. По мнению 33% немцев, правительство делает слишком мало, а 16% — слишком много. Наибольшее количество довольных действиями правительства среди сторонников Социал-демократической партии Германии.
Почти две трети (64%) респондентов не верят, что западное оружие поможет Украине победить в войне. Только 26% ожидают военную победу Украины.
Опрос проводила исследовательская группа Wahlen с 13 по 15 июня среди 1133 немцев. Статистическая погрешность не более 3%.
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