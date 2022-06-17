Большинство немцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы — опрос

Большинство немцев считают, что Украину необходимо принять в Евросоюз в ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Wahlen, сообщает Zdf.

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Как и весной, уровень одобрения вступления Украины в ЕС остается высоким — за это выступают трое из пяти респондентов (60%). Против выступает 31% немцев, большинство из которых поддерживают правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии".

43% опрошенных (на 7% меньше, чем в апреле) считают правильной поддержку, которую немецкое правительство оказывает Украине. По мнению 33% немцев, правительство делает слишком мало, а 16% — слишком много. Наибольшее количество довольных действиями правительства среди сторонников Социал-демократической партии Германии.

Почти две трети (64%) респондентов не верят, что западное оружие поможет Украине победить в войне. Только 26% ожидают военную победу Украины.

Опрос проводила исследовательская группа Wahlen с 13 по 15 июня среди 1133 немцев. Статистическая погрешность не более 3%.

В Бундестаге критикуют канцлера Олафа Шольца за то, что он не дал во время визита в Киев никаких "конкретных обещаний" по поставкам тяжелого вооружения.

28 апреля Бундестаг проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. Канцлер Германии также пообещал давать Украине оружие. По его словам, полномасштабное нападение РФ на Украину означает смену эпох.

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Мария Макуха

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