Германия усилила ВСУ еще четырьмя "Гепардами", отсыпав почти 50 000 снарядов к ним

Вооруженные Силы Украины получили от Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Об этом сообщило правительство Германии.

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Всего Украине переданы 12 таких зенитных "танков", вооруженных двумя пушками "Эрликон" KDA скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

Чтобы они не простаивали без работы на фронте, ФРГ выделили к ним еще 49 000 полукилограммовых снарядов калибра 35 мм.

В процессе подготовки к передаче Украине еще 18 "гепардов" и около 6000 снарядов к ним.

Сегодня, 10 августа, главу Пентагона спросили, могут ли США помогать ВСУ больше; он ответил – "смотрим, что можно сделать".

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Евгений Пилипенко

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