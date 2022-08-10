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Германия усилила ВСУ еще четырьмя "Гепардами", отсыпав почти 50 000 снарядов к ним

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 14:50
Германия усилила ВСУ еще четырьмя
ЗСУ Gepard (фото — Alexander Miller, Flickr)

Вооруженные Силы Украины получили от Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Об этом сообщило правительство Германии.

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Всего Украине переданы 12 таких зенитных "танков", вооруженных двумя пушками "Эрликон" KDA скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

Чтобы они не простаивали без работы на фронте, ФРГ выделили к ним еще 49 000 полукилограммовых снарядов калибра 35 мм.

В процессе подготовки к передаче Украине еще 18 "гепардов" и около 6000 снарядов к ним.

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Евгений Пилипенко
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Германия война военная помощь союзники Gepard
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