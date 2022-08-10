Германия усилила ВСУ еще четырьмя "Гепардами", отсыпав почти 50 000 снарядов к ним
10.08.2022, 14:50
ЗСУ Gepard (фото — Alexander Miller, Flickr)
Вооруженные Силы Украины получили от Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Об этом сообщило правительство Германии.
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Всего Украине переданы 12 таких зенитных "танков", вооруженных двумя пушками "Эрликон" KDA скорострельностью 550 выстрелов в минуту.
Чтобы они не простаивали без работы на фронте, ФРГ выделили к ним еще 49 000 полукилограммовых снарядов калибра 35 мм.
В процессе подготовки к передаче Украине еще 18 "гепардов" и около 6000 снарядов к ним.
- Сегодня, 10 августа, главу Пентагона спросили, могут ли США помогать ВСУ больше; он ответил – "смотрим, что можно сделать".
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