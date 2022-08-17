Немецкая спецслужба прогнозирует усиление российской пропаганды в стране

В Германии ожидают, что в стране усилится российские пропагандистская и шпионская деятельность. Об этом заявила Федеральная служба по защите конституции Германии.

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"Россия использует вопросы энергоснабжения в Европе как гибридный рычаг", – заявили в спецслужбе.

В сообщении сказано, что целенаправленным распространением ложной информации, например, о нехватке газа и повышении цен, российские субъекты пытаются вызвать в обществе опасения, что в Германии будет дефицит энергоресурсов или продовольствия.

Немецкая спецслужба предупреждает, что российская пропаганда, вероятно, усилится в экстремистской среде, подпитывая конспирологические нарративы, чтобы "вбить клин" в немецкое общество.

Федеральная служба по защите конституции Германии также предполагает, что помимо дезинформационных кампаний Россия будет и дальше активизировать попытки ведения политической и военной разведки.

В спецслужбе отметили, что агрессивная война России против Украины и ее возможные последствия для экономики Германии "таят в себе большой потенциал для использования экстремистскими группами и влиятельными лицами со стороны государства". В Германии не исключают, что экстремисты попытаются мобилизовать общество и устроить антигосударственные протесты, однако признаков таких акций пока не было.

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Оксана Житнюк

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