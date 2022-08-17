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Немецкая спецслужба прогнозирует усиление российской пропаганды в стране

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 17:20
Немецкая спецслужба прогнозирует усиление российской пропаганды в стране - Фото
Германия (Фото - unsplash.com)

В Германии ожидают, что в стране усилится российские пропагандистская и шпионская деятельность. Об этом заявила Федеральная служба по защите конституции Германии.

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"Россия использует вопросы энергоснабжения в Европе как гибридный рычаг", – заявили в спецслужбе.

В сообщении сказано, что целенаправленным распространением ложной информации, например, о нехватке газа и повышении цен, российские субъекты пытаются вызвать в обществе опасения, что в Германии будет дефицит энергоресурсов или продовольствия. 

Немецкая спецслужба предупреждает, что российская пропаганда, вероятно, усилится в экстремистской среде, подпитывая конспирологические нарративы, чтобы "вбить клин" в немецкое общество. 

Федеральная служба по защите конституции Германии также предполагает, что помимо дезинформационных кампаний Россия будет и дальше активизировать попытки ведения политической и военной разведки.

В спецслужбе отметили, что агрессивная война России против Украины и ее возможные последствия для экономики Германии "таят в себе большой потенциал для использования экстремистскими группами и влиятельными лицами со стороны государства". В Германии не исключают, что экстремисты попытаются мобилизовать общество и устроить антигосударственные протесты, однако признаков таких акций пока не было. 

Читайте также: МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle

Оксана Житнюк
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Германия пропаганда шпионаж агрессия рф роспропаганда
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