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МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 14:32
МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Министерство иностранных дел призывает Германию отреагировать на нарративы российской пропаганды в материалах российской службы немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

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Николенко заявил о манипуляциях, распространяемых не только официальными российскими лицами и пропагандистами, но и немецкой DW. Он подчеркнул, что это медиакомпания является госструкторой, финансируемой немецкими налогоплательщиками.

В качестве примера таких манипуляций Николенко привел скриншоты с публикациями российской службы DW. В одной из них был призыв партии Справедливая Россия "признать Украину террористическим государством".

МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle

В другой – утверждение немецкого обозревателя Петера Штурма, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС".

МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle

Также в DW публиковали мнение российского политолога Федора Крашенникова о том, что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина".

Была в медиа и публикация о том, что "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун", сопровожденная коллажем из фото нацистского фюрера рядом с обложкой Зеленского и первой леди.

МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle

"Пока нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", – заявил Николенко.

Он напомнил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала роспропаганды RT, это произошло еще в начале февраля.

"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW", – добавил спикер МИД.

  • В мае в МИД призвали международное агентство Reuters не использовать в своих публикациях российскую пропагандистскую лексику. Журналисты Reuters назвали оккупированную Россией Херсонскую область "промосковской", воровство Россией украинского зерна — "экспортом зерна", а российскую оккупационную администрацию — "военно-гражданской администрацией".
  • В начале июля Николенко раскритиковал французское агентство AFP за подыгрывание российской пропаганде. Журналисты AFP тогда писали, что "украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск".
Оксана Житнюк
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