МИД призывает Германию отреагировать на нарративы роспропаганды в Deutsche Welle

Министерство иностранных дел призывает Германию отреагировать на нарративы российской пропаганды в материалах российской службы немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Николенко заявил о манипуляциях, распространяемых не только официальными российскими лицами и пропагандистами, но и немецкой DW. Он подчеркнул, что это медиакомпания является госструкторой, финансируемой немецкими налогоплательщиками.

В качестве примера таких манипуляций Николенко привел скриншоты с публикациями российской службы DW. В одной из них был призыв партии Справедливая Россия "признать Украину террористическим государством".

В другой – утверждение немецкого обозревателя Петера Штурма, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС".

Также в DW публиковали мнение российского политолога Федора Крашенникова о том, что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина".

Была в медиа и публикация о том, что "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун", сопровожденная коллажем из фото нацистского фюрера рядом с обложкой Зеленского и первой леди.

"Пока нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", – заявил Николенко.

Он напомнил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала роспропаганды RT, это произошло еще в начале февраля.

"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW", – добавил спикер МИД.

В мае в МИД призвали международное агентство Reuters не использовать в своих публикациях российскую пропагандистскую лексику. Журналисты Reuters назвали оккупированную Россией Херсонскую область "промосковской", воровство Россией украинского зерна — "экспортом зерна", а российскую оккупационную администрацию — "военно-гражданской администрацией".

В начале июля Николенко раскритиковал французское агентство AFP за подыгрывание российской пропаганде. Журналисты AFP тогда писали, что "украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.