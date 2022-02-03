UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 09:35
Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

В Германии запретили спутниковое и иное вещание российского пропагандистского телеканала RT DE. Об этом говорится в сообщении Комиссии по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Официальная причина такого шага регулятора – "отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия, которая не выдавалась и не запрашивалась", то есть разрешение на вещание.

Чиновники отдельно подчеркнули, что владельцы RT DE "не могут ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством".

Читайте также: Грязные руки. Как пропаганда приводит к войне и смерти: интерактивная история LIGA.net

В Москве возмутились: говорят, что СМИ осуществляло свою деятельность "на основании выданной Сербией лицензии". В МИД России посетовали на "политически обусловленное давление на российского медиаоператора" и добавили, что вердикт немецкого регулятора "является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы".

"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников", – пригрозили в ведомстве.

Неизвестно, какие интернет-посредники имеются в виду. Возможно, это YouTube, удаливший в прошлом году за фейки о COVID-19 несколько связанных с RT DE аккаунтов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян (ранее Russia Today), ненавистница Украины и Запада, заявила в Telegram, что "вещать не прекратим" и напомнила немецкому регулятору, что "сегодня годовщина Сталинграда. Победы в Сталинграде".

Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать

Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать

Читайте также: Царство лжи. Как Россия врет о ситуации в мире, пока россияне выбирают "загнивающий Запад"

Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
russia today RT DE запрет трансляция пропаганда дезинформация агрессия России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 