Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать
В Германии запретили спутниковое и иное вещание российского пропагандистского телеканала RT DE. Об этом говорится в сообщении Комиссии по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ.
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Официальная причина такого шага регулятора – "отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия, которая не выдавалась и не запрашивалась", то есть разрешение на вещание.
Чиновники отдельно подчеркнули, что владельцы RT DE "не могут ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством".
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В Москве возмутились: говорят, что СМИ осуществляло свою деятельность "на основании выданной Сербией лицензии". В МИД России посетовали на "политически обусловленное давление на российского медиаоператора" и добавили, что вердикт немецкого регулятора "является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы".
"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников", – пригрозили в ведомстве.
Неизвестно, какие интернет-посредники имеются в виду. Возможно, это YouTube, удаливший в прошлом году за фейки о COVID-19 несколько связанных с RT DE аккаунтов.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян (ранее Russia Today), ненавистница Украины и Запада, заявила в Telegram, что "вещать не прекратим" и напомнила немецкому регулятору, что "сегодня годовщина Сталинграда. Победы в Сталинграде".
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Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать
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