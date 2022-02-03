В Германии запретили спутниковое и иное вещание российского пропагандистского телеканала RT DE. Об этом говорится в сообщении Комиссии по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ.

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Официальная причина такого шага регулятора – "отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия, которая не выдавалась и не запрашивалась", то есть разрешение на вещание.

Чиновники отдельно подчеркнули, что владельцы RT DE "не могут ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством".

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В Москве возмутились: говорят, что СМИ осуществляло свою деятельность "на основании выданной Сербией лицензии". В МИД России посетовали на "политически обусловленное давление на российского медиаоператора" и добавили, что вердикт немецкого регулятора "является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы".

"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников", – пригрозили в ведомстве.

Неизвестно, какие интернет-посредники имеются в виду. Возможно, это YouTube, удаливший в прошлом году за фейки о COVID-19 несколько связанных с RT DE аккаунтов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян (ранее Russia Today), ненавистница Украины и Запада, заявила в Telegram, что "вещать не прекратим" и напомнила немецкому регулятору, что "сегодня годовщина Сталинграда. Победы в Сталинграде".

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Германия запретила вещание местного канала Russia Today. Пропагандисты начали угрожать

Евгений Пилипенко

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