Как распознать кремлевскую пропаганду? Тренинг для журналистов

15 февраля 2022 года начнется второй бесплатный онлайн-тренинг для журналистов "Как распознать кремлевскую пропаганду, работая с информацией" от LIGA.net и Интерньюз-Украина.

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В рамках мероприятия журналисты усовершенствуют знания и навыки работы с дезинформацией, в частности, освоят инструменты проверки достоверности информационных сообщений, выявления дезинформации (фактчекинг) и злонамеренных нарративов.

Тренинг будет проходить в течение четырех дней с 15 по 18 февраля в формате видеоконференции (Zoom) с 15:00 до 18:00.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: http://surl.li/bgotb

Дедлайн для подачи заявки – 13 февраля, 18.00.

Тренерами и спикерами станут:

→ Владимир Ермоленко – директор по аналитике Интерньюз-Украина, главный редактор UkraineWorld.org, кандидат философских наук, доктор политических студий и преподаватель Киево-Могилянской академии;

→ Виталий Рыбак – аналитик, Интерньюз-Украина;

→ Роман Осадчук – эксперт Digital Forensic Research Lab (DFRLab) – Atlantic Council;

→ Вячеслав Масный – корреспондент LIGA.net.

С вопросами можно обратиться по электронному адресу: [email protected]

Тренинг состоится в рамках программы "Содействие противостоянию дезинформации в украинских СМИ", реализуемой при поддержке посольства США в Украине.

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Евгений Пилипенко

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