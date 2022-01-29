В Украине беспрепятственно снимает антиукраинские репортажи российская пропагандистка с телеканала Рен-тв Алиса Паршакова. На это обратил внимание в своем видеоблоге общественный деятель Сергей Стерненко.

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При этом съемочная группа российского пропагандистского канала, по словам Стерненко, одновременно снимала репортажи в Киеве и во временно оккупированном Донецке.

В частности, в Киеве Паршакова снимала репортаж под Печерским судом во время избрания меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко, а также акцию протеста под Офисом президента. Он привел соответствующие кадры.

После этого, как сообщает Стерненко, Паршакова пошла в киевский супермаркет, откуда сообщила, что "украинцев столько пугали войной, что они бросились покупать все самое необходимое". При это на кадрах демонстрировались заполненные товарами полки.

Также российская пропагандистка пришла в гости к пророссийскому депутату от ОПЗЖ Илье Киве, который сказал на камеру: "Что защищать украинцу в этой стране?".

Стерненко отметил, что российская пропагандистка не идентифицирует себя при помощи названия или символики телеканала и, очевидно, не представляется, так как некоторые украинцы давали ей комментарии. Он посоветовал украинским гражданам интересоваться, с кем они разговаривают, прежде, чем давать комментарии СМИ.

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Вадим Ребрина

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