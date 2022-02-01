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РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 16:42
РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier)

Сегодня в российских и пророссийских СМИ появилась фейковая новость с выдуманной цитатой премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об украинцах как "дешевой рабочей силе". Вымышленную фразу распространили подсанкционная Страна.ua, Российская газета, News24ua, Рамблер, News.ru, сайт движения Украинский выбор, лидером которой является подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

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СМИ, ссылаясь на интервью Моравецкого изданию LB.ua, утверждают, что польский премьер якобы заявил, что "постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины – это, конечно, хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает".

На самом деле ответ польского премьера на вопрос о трудовой миграции звучал так: "Польская экономика переживает один из самых высоких экономических темпов роста в ЕС и одновременно один из самых низких уровней безработицы. Можно сказать, что каждый день создаются новые рабочие места. Кроме того, в Польше также быстро растет заработная плата, и мы ввели историческое снижение налогов. Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук".

Ничего о "дешевой рабочей силе" в данном интервью не было. Премьер выразил поддержку Украине и заявил о готовности Польши помогать стране в условиях российской агрессии.

Одной из первых фейк запустила Страна.ua. Сейчас на сайте размещен уже исправленный вариант без выдуманной цитаты, однако в Facebook все еще отображается первоначальная версия.

Скриншоты фейковых новостей:

РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

РФ запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

  • В интервью LB.ua Моравецкий назвал "большим разочарованием" позицию Германии по ситуации вокруг Украины, а участие Берлина в строительстве газопровода Северный поток-2 – "большой ошибкой".
  • Во время сегодняшнего визита в Киев Моравецкий заявил, что Польша стоит плечом к плечу с Украиной и помогает делами, а не словами. Соседство с РФ он сравнил с "жизнью у подножия вулкана".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей, а глава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл первые детали нового альянса.

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Оксана Житнюк
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Матеуш Моравецкий фейк виктор медведчук страна росСМИ
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