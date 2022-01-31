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"Сюжет" CNN о Харькове и "устаревшее" оружие для ВСУ: СНБО назвал фейки недели в росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 19:55
Скриншот из фейковой видеозаписи

В течение прошлой недели российские и пророссийские СМИ и паблики активно разгоняли фейки о "сюжете" CNN о Харькове, о "макетах" вместо оружия для ВСУ и об "устаревшем" вооружении от союзников. Об этом говорится в отчете Совета национальной безопасности и обороны. 

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СНБО назвал главные нарративы дезинформационного характера, распространявшиеся в течение недели:

- вооружение, поставляемое Украине от иностранных партнеров, якобы устарело и не укрепляет обороноспособность страны;
- Минобороны якобы вооружило солдат макетами вместо настоящего оружия;
- журналисты CNN якобы назвали Харьков российским ("США так поддерживают Украину, а на самом деле там даже не знают ее географического положения").

Первый фейк – это заявление нардепа от ОПЗЖ Валерия Гнатенко в эфире телеканала НАШ, которое подхватили росСМИ. В СНБО утверждают, что на самом деле все виды предоставляемых Украине вооружений иностранными партнерами соответствуют современности, в том числе и ракетные комплексы Javelin, находящиеся на вооружении США с 1996 года, а не с 80-х, как заявил нардеп.

"Сюжет" CNN о Харькове и "устаревшее" оружие для ВСУ: СНБО назвал фейки недели в росСМИ

Второй фейк – о "макетах" вместо настоящего оружия. Это были слова российского пропагандиста Игоря Коротченко. Он заявил, что в ВСУ "в общем-то нет ничего" и все разработки украинцев – это якобы только нереализованные до конца проекты. Он говорил о ракетных комплексах "Скиф", которые находятся на вооружении ВСУ еще с 2015-го, а упомянутый им "макет" – это усовершенствованная версия комплекса, ПТРК "Стугна-П", испытания которой прошли в 2018 году, сообщает СНБО.

"Сюжет" CNN о Харькове и "устаревшее" оружие для ВСУ: СНБО назвал фейки недели в росСМИ

Еще один фейк – на канале CNN якобы назвали Харьков "российским". 25 января 2022-го в нескольких пророссийских Telegram-каналах и в росСМИ активно распространялось видео, на котором во время российских военных учений на экране появляется надпись "Kharkiv, Russia".

В СНБО говорят, что "сюжет" CNN является фейком – в Twitter обнародовано три видео из авторской программы Кристиан Аманпур с сюжетами об Украине, где нет такой подписи. "Kharkiv, Russia" наложили на видео из сюжета о военных учениях ВС РФ в Воронежской области. При том, как отмечают в СНБО, фейк подавался под нарративом "США бросают Украину на произвол судьбы", а американские журналисты "считают Харьков российским городом".

"Сюжет" CNN о Харькове и "устаревшее" оружие для ВСУ: СНБО назвал фейки недели в росСМИ

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Оксана Житнюк
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