Мы стоим плечом к плечу с Украиной. Помогаем делами, а не словами – премьер Польши в Киеве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля заявил, что Польша стоит плечом к плечу с Украиной и помогает делами, а не словами. Он отметил, что суверенность Украины в интересах всей Европы, передает пресс-служба премьера в Twitter.

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Он сказал, что находится сегодня в Киеве, чтобы продемонстрировать единство Польши и Украины перед лицом рисков и опасностей, "о которых мы все знаем".

"Наша часть Европы – Польша, Украина – не испытывает ни землетрясений, ни извержений вулканов, но что с того? Когда мы живем в такой непосредственной близости с Россией, у нас возникает ощущение жизни у подножия вулкана", – заявил Моравецкий.

Моравецкий считает, что сейчас вся Европа и весь западный мир должны объединиться ради суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Он также раскритиковал Германию за ее позицию: "Уважаемые наши немецкие партнеры, вы не можете одной рукой подписать свою солидарность с Украиной, а другой сертифицировать Северный поток-2. Активизируя этот газопровод, Берлин передает Путину пистолет, которым он может шантажировать всю Европу".

Польский премьер подчеркнул, что в условиях российской агрессии Польша готова оказать немедленную военную помощь Украине – ракеты, артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы "Гром", легкие минометы, разведывательные беспилотники и другое оружие оборонительного характера.

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Оксана Житнюк

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