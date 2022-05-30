МИД просит агентство Reuters не продвигать российскую пропагандистскую лексику

В МИД призвали международное агентство Reuters не использовать в своих публикациях российскую пропагандистскую лексику. Об этом в Twitter написал спикер министерства Олег Николенко.

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"Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику", – написал он.

Николенко опубликовал скриншот одной из новостей агентства, в которой оккупированная Россией Херсонская область названа "промосковской", воровство Россией украинского зерна — "экспортом зерна", а российская оккупационная администрация — "военно-гражданской администрацией".

Николенко добавил, что сноска о стандартах агентства, которую Reuters ставит в конце каждого своего материала "выглядит неубедительной".

СПРАВКА. Агентство Reuters было основано в Лондоне в 1851 году. В 2008 году его приобрела канадская корпорация Thomson. Сейчас агентство входит в состав медиаподразделения Thomson Reuters.

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Вадим Ребрина

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