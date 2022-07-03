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Спикер МИД: Французское агентство AFP – жертва российской пропаганды, Кремль ликует

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 11:37
Спикер МИД: Французское агентство AFP – жертва российской пропаганды, Кремль ликует - Фото
Олег Николенко (скриншот видео)

Спикер МИД Олег Николенко раскритиковал французское агентство AFP за подыгрывание российской пропаганде. Об этом он написал в Twitter.

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Николенко комментировал публикацию AFP, в которой журналисты написали – "украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск".

"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт", – прокомментировал публикацию спикер МИД.

По словам Николенко, Кремль ликует от такого освещения полномасштабной войны.

"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты с Каспия?" – добавил спикер МИД.

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Марк Сировой
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МИД пропаганда олег николенко AFP ипсо
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