Спикер МИД: Французское агентство AFP – жертва российской пропаганды, Кремль ликует
Спикер МИД Олег Николенко раскритиковал французское агентство AFP за подыгрывание российской пропаганде. Об этом он написал в Twitter.
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Николенко комментировал публикацию AFP, в которой журналисты написали – "украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск".
"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт", – прокомментировал публикацию спикер МИД.
По словам Николенко, Кремль ликует от такого освещения полномасштабной войны.
"Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты с Каспия?" – добавил спикер МИД.
- Вчера в Нацгвардии заявили, что Лисичанск не окружен, а вокруг города идут ожесточенные бои. В ОВА говорят, что оккупанты закрепляются в районе Лисичанска.
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