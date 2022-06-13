Российская пропаганда перекрутила слова Столтенберга об условиях мира в Украине — СНБО

Российская пропаганда перекрутила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможностях окончания войны России против Украины. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Столтенберг заявил, что "мир в Украине возможен, вопрос в том, какой будет его цена, сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир".

Аналитики отмечают, что российские пропагандисты сделали "очень своеобразный" перевод и опубликовали слова генсека НАТО в собственной интерпретации: "мир в Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки".

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Дмитрий Гриниченко

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