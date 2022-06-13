Российская пропаганда перекрутила слова Столтенберга об условиях мира в Украине — СНБО
13.06.2022, 11:42
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
Российская пропаганда перекрутила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможностях окончания войны России против Украины. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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Столтенберг заявил, что "мир в Украине возможен, вопрос в том, какой будет его цена, сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир".
Аналитики отмечают, что российские пропагандисты сделали "очень своеобразный" перевод и опубликовали слова генсека НАТО в собственной интерпретации: "мир в Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки".
- 2 июня Столтенберг заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, что, по его мнению, война России против Украины закончится за столом переговоров.
- Также он считает, что Украина может победить в войне с Россией, но ей нужно больше поддержки.
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