Столтенберг: Украина может победить в этой войне
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина может победить в войне с Россией, но ей нужно больше поддержки. Об этом Столтенберг сказал по видеосвязи высокопоставленным дипломатам из 30 государств-членов трансатлантического военного альянса на встрече в Берлине.
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"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва, – сказал генсек НАТО. – Киев взять не удалось. Они отходят из-под Харькова. Их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей".
Он отметил, что несмотря на желание Путина, Украина выстояла, НАТО стал еще более сильным, Европа и США объединили усилия.
"Украина может выиграть эту войну, украинцы мужественно защищают свою землю", – сказал Столтенберг, добавив, что НАТО должно продолжать наращивать свою военную поддержку.
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