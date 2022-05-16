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Столтенберг: Украина может победить в этой войне

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 02:03
Столтенберг: Украина может победить в этой войне - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина может победить в войне с Россией, но ей нужно больше поддержки. Об этом Столтенберг сказал по видеосвязи высокопоставленным дипломатам из 30 государств-членов трансатлантического военного альянса на встрече в Берлине.

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"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва, – сказал генсек НАТО. – Киев взять не удалось. Они отходят из-под Харькова. Их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей".

Он отметил, что несмотря на желание Путина, Украина выстояла, НАТО стал еще более сильным, Европа и США объединили усилия.

"Украина может выиграть эту войну, украинцы мужественно защищают свою землю", – сказал Столтенберг, добавив, что НАТО должно продолжать наращивать свою военную поддержку.

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Наталия Медведева
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