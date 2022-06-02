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Столтенберг считает, что война России против Украины закончится за столом переговоров

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 23:54
Столтенберг считает, что война России против Украины закончится за столом переговоров - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, что, по его мнению, война России против Украины закончится за столом переговоров. Об этом сообщает CNN.

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Столтенберг похвалил США за лидерство в поддержке Украины, а также лидерство в поддержке НАТО. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал Столтенберг журналистам после встречи.

В Вашингтоне также обсудили подготовку к саммиту НАТО в конце июня в Мадриде, который, по его словам, "проходит в решающий момент для безопасности".

Отвечая на вопрос корреспондента CNN о его оценке исхода российского вторжения в Украину, он сказал: "Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе". Он добавил, что вторжение превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Столтенберг сказал, что, по его мнению, война "закончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО.

Отвечая на вопрос о блокировке Турцией заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО, Столтенберг выразил уверенность, что проблема будет решена. В ближайшие дни он проведет встречу с высокопоставленными чиновниками из Стокгольма, Хельсинки и Анкары.

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Вадим Ребрина
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нато йенс столтенберг
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