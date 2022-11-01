Привет Кремлю. Главнокомандующий ВС Швеции не возражает против ядерного оружия в стране

Когда Швеция вступит в НАТО, на ее территории может быть размещено ядерное оружие, и на переговорах о вхождении страны в союз не должно быть никаких возражений против этого. Об этом заявил верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Биден, пишет Dagens PS.

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По его словам, на переговорах о вступлении в НАТО не должно быть условий и "красных линий" для отдельных его членов, и Альянс должен иметь возможность использовать шведскую и финскую территорию "естественно и по необходимости".

Генерал повторил, что Швеция не должна делать "национальных возражений", например, о запрете на ядерное оружие на своей земле.

"Речь идет не о создании препятствий, а о свободе действий", – сказал Биден.

Другими словами, вооруженные силы страны советуют правительству не устанавливать никаких ограничений, в том числе на размещение ядерного оружия, перед вступлением Швеции в НАТО.

Также страна должна, считает он, предоставить ВМС союзников "возможности готовности к инцидентам" в воздухе и усилить присутствие вдоль восточной границы Альянса, а также участвовать в подразделениях быстрого реагирования НАТО и обеспечить в Каликсфорсе базу для сил союза.

Биден отметил, что членство в НАТО потребует принятия "немедленных" мер, например, улучшения ПВО/ПРО, а также увеличения расходов на оборону до 2% ВВП к 2026 году.

Сейчас Осло и Стокгольм ждут, когда Венгрия и Турция, наконец, ратифицируют заявки их стран на членство в Альянсе.

Євген Пилипенко

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