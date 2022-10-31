Швеция начнет вооружать Украину современными системами. Возможно, это будут САУ
Швеция приняла решение передать Украине современное вооружение, что отражает обновленную оборонную политику северной страны. Об этом сказал в интервью Dagens Nyheter глава шведского Минобороны Пол Йонсон, пишет Euractiv.
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По его словам, после первой двусторонней встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым официальный Стокгольм "активнее" возьмется за военную поддержку Украины.
Глава МО союзников не уточнил, что именно они поставят на вооружение ВСУ.
Если судить по словам депутата Микаэля Оскарссона из оборонного комитета парламента, это может быть переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 (существует четыре варианта/модернизации) в неизвестных количествах и колесные самоходные артиллерийские установки FH77BW L52 Archer.
Ранее СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 таких САУ.
Три приоритета обновленного шведского правительства, напомнил Йонсон: война России против Украины, быстрые инвестиции в оборону Швеции и заявка Швеции в НАТО.
- В конце августа Швеция объявила, что предоставит новый пакет помощи Украине. Глава МИД Кулеба после этого обратился к союзникам – "призываем услышать нас и передавать именно то, что нам нужно на войне".
- Украина использует уже шесть различных видов западной артиллерии калибра 155 мм: M777, M109, FH70, Krab, Caesar и PzH 2000.
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