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Швеция начнет вооружать Украину современными системами. Возможно, это будут САУ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 13:18
Швеция начнет вооружать Украину современными системами. Возможно, это будут САУ - Фото
САУ Archer (фото — Stridsvagn122, Wikipedia)

Швеция приняла решение передать Украине современное вооружение, что отражает обновленную оборонную политику северной страны. Об этом сказал в интервью Dagens Nyheter глава шведского Минобороны Пол Йонсон, пишет Euractiv.

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По его словам, после первой двусторонней встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым официальный Стокгольм "активнее" возьмется за военную поддержку Украины.

Глава МО союзников не уточнил, что именно они поставят на вооружение ВСУ.

Если судить по словам депутата Микаэля Оскарссона из оборонного комитета парламента, это может быть переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 (существует четыре варианта/модернизации) в неизвестных количествах и колесные самоходные артиллерийские установки FH77BW L52 Archer.

Ранее СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 таких САУ.

Три приоритета обновленного шведского правительства, напомнил Йонсон: война России против Украины, быстрые инвестиции в оборону Швеции и заявка Швеции в НАТО.

Євген Пилипенко
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