Швеция предоставит новый пакет помощи Украине

Правительство Швеции в ближайшее время объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

"Уже в ближайшее время шведское правительство объявит новый пакет помощи Украине. Швеция и дальше продолжит свою поддержку Украине и украинскому народу, который мужественно защищает свою страну и свою независимость", – говорится в сообщении.

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Подробности пакета пока не разглашаются.

В поздравлении с 31-й годовщиной независимости Украины шведское посольство подчеркнуло, что на протяжении столетий Швеция была и остается союзником украинцев.

"Свидетельства этой поддержки можно увидеть, прочесть и прикоснуться к ним – Конституция Филиппа Орлика, переписка шведских королей и другие исторические артефакты", – говорится в поздравлении.

Украина продолжает быть сильной в борьбе за защиту не только своей свободы, но и свободы всей Европы, в том числе и Швеции, уверены в посольстве.

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Роман Брыль

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