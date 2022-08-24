Швеция предоставит новый пакет помощи Украине
Правительство Швеции в ближайшее время объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.
"Уже в ближайшее время шведское правительство объявит новый пакет помощи Украине. Швеция и дальше продолжит свою поддержку Украине и украинскому народу, который мужественно защищает свою страну и свою независимость", – говорится в сообщении.
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Подробности пакета пока не разглашаются.
В поздравлении с 31-й годовщиной независимости Украины шведское посольство подчеркнуло, что на протяжении столетий Швеция была и остается союзником украинцев.
"Свидетельства этой поддержки можно увидеть, прочесть и прикоснуться к ним – Конституция Филиппа Орлика, переписка шведских королей и другие исторические артефакты", – говорится в поздравлении.
Украина продолжает быть сильной в борьбе за защиту не только своей свободы, но и свободы всей Европы, в том числе и Швеции, уверены в посольстве.
- 2 июня министр иностранных дел Анн Линде Швеции объявила об отправке в помощь Украине противокорабельных ракет.
- 13 июля Швеция перевела почти 1,7 млрд грн для украинской армии.
- 7 августа Швеция объявила, что направит более ста инструкторов в Великобританию для обучения украинцев.
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