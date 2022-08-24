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Швеция предоставит новый пакет помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 14:48
Швеция предоставит новый пакет помощи Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Швеции в ближайшее время объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщает посольство Швеции в Украине. 

"Уже в ближайшее время шведское правительство объявит новый пакет помощи Украине. Швеция и дальше продолжит свою поддержку Украине и украинскому народу, который мужественно защищает свою страну и свою независимость", – говорится в сообщении. 

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Подробности пакета пока не разглашаются.

В поздравлении с 31-й годовщиной независимости Украины шведское посольство подчеркнуло, что на протяжении столетий Швеция была и остается союзником украинцев. 

"Свидетельства этой поддержки можно увидеть, прочесть и прикоснуться к ним – Конституция Филиппа Орлика, переписка шведских королей и другие исторические артефакты", – говорится в поздравлении. 

Украина продолжает быть сильной в борьбе за защиту не только своей свободы, но и свободы всей Европы, в том числе и Швеции, уверены в посольстве. 

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Роман Брыль
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война независимость швеция помощь Украине
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