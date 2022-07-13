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Швеция перевела почти 1,7 млрд грн для украинской армии

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 00:10
Швеция перевела почти 1,7 млрд грн для украинской армии - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Швеция перевела почти 1,7 млрд грн для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Как сообщает НБУ, правительство Швеции отправило 577,7 млн шведских крон (почти 1,7 млрд грн) на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ.

Это уже второй перевод Швеции на спецсчет НБУ – первый был 3 марта. Тогда Нацбанк получил более 1,5 млрд грн от Швеции, и это была одна из первых крупных сумм, поступившая в поддержку ВСУ одним платежом с начала полномасштабного российского вторжения.

В НБУ сообщают, что по состоянию на 12 июля на спецсчет для поддержки ВСУ перечислено 19,7 млрд грн. Из них 7,1 млрд грн поступило из-за границы в иностранной валюте. Деньги поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих других стран мира).

Для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. 

Оксана Житнюк
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ВСУ помощь швеция спецсчет нбц
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