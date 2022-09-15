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На выборах в Швеции победили правые, премьер-министр подала в отставку

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 16:28
На выборах в Швеции победили правые, премьер-министр подала в отставку - Фото
Магдалена Андерссон (Фото: EPA)

Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра Швеции, после того как на выборах 11 сентября ее четырехпартийный блок не смог получить большинство и победили правые партии. Об этом сообщает The Local.

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Андерссон подала прошение об отставке спикеру шведского парламента Андреасу Норлену.

Норлен проведет переговоры с лидерами каждой партии, после чего решит, кого лучше назначить для формирования нового правительства.

Как отмечается, скорее всего, это будет лидер шведских консерваторов Ульф Кристерссон.

В парламенте Швеции – 349 мест. По результатам выборов, 176 мест получит блок правых партий и 173 места – левоцентристский блок.

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Наталія Медведєва
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швеция Магдалена Андерссон
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